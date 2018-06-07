Экс-глава ЦБ оценил возможное увеличение страхового возмещения по некоторым вкладам физлиц

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Бывший глава Центробанка Сергей Дубинин в беседе с НСН оценил заявление нынешнего руководителя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которая сообщила о возможности увеличения страхового возмещения по вкладам физлиц, оказавшихся в социально чувствительных ситуациях.
Экс-глава ЦБ оценил возможное увеличение страхового возмещения по некоторым вкладам физлиц
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«Да, думаю, что не тотальное, а дифференцированное увеличение компенсируемой суммы — решение достаточно разумное. Её порог могут поднять, видимо, до двух миллионов. Но это не будет массовым», — отметил Дубинин.

По его словам, будут приниматься во внимание материальное благосостояние и социальное положение конкретных лиц — например, это могут быть люди, получающие наследство или материальное пособие.

«Потому как людей, которые держат депозиты до двух миллионов рублей и при этом испытывают нехватку средств, немного», — пояснил он.

Дубинин добавил, что идея дифференциации получаемого возмещения кажется ему правильной.

Ранее СМИ сообщали, что темпы наращивания сбережений россиян вырастут на 15% в 2018 году по сравнению с 2017-м.

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