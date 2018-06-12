Глава Татарстана встретился с послом Дании в России

В Губернаторском дворце Казанского кремля глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Дании в России Томасом Винклером, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

«У Татарстана как региона России и у Дании есть большой потенциал для сотрудничества, необходимо вместе активно работать над его реализацией», — заявил Минниханов.

По его словам, важно сохранить отношения и деловые связи, а политические разногласия не должны сказываться на бизнесе.

Как отметил глава региона, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот Татарстана и Дании вырос почти в 10 раз по сравнению с 2016-м и превысил $100 млн.

Со своей стороны, Винклер сказал, что у сторон есть мощная основа для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что власти региона рассказали о привлечении инвестиций.