Власти Хабаровского края рассказали о привлечении инвестиций в регион
«Дальний Восток на особом счету у руководства страны. Здесь активно разворачиваются специальные режимы поддержки инвесторов — территории опережающего развития, Свободный порт», — заявил глава региона в беседе с ИА «Хабаровский край».
Он отметил, что привлечение инвестиций на Дальний Восток находится на личном контроле полпреда президента России Юрия Трутнева.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с Якутией.