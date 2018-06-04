Власти Хабаровского края рассказали о привлечении инвестиций в регион

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассказал о привлечении инвестиций в регион.

«Дальний Восток на особом счету у руководства страны. Здесь активно разворачиваются специальные режимы поддержки инвесторов — территории опережающего развития, Свободный порт», — заявил глава региона в беседе с ИА «Хабаровский край».

Он отметил, что привлечение инвестиций на Дальний Восток находится на личном контроле полпреда президента России Юрия Трутнева.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что власти Калининградской области обсудили сотрудничество с Якутией.