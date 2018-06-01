Власти Калининградской области обсудили сотрудничество с Якутией
Стороны обсудили сотрудничество в экономике, привлечении инвестиций, сферах культуры и туризма.
Как отметил Торба, правительство области придаёт особое значение укреплению взаимодействия с другими регионами в различных сферах.
Со своей стороны, Куприянов поблагодарил региональное правительство за организацию встречи в Калининграде.
«Мы согласовали проведение здесь нашего национального праздника Ысыах. Завтра во Владивостоке тоже откроется этот праздник. Якутский национальный праздник объединит восток и запад», — отметил он.
Также было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между администрациями Нюрбинского района (Якутия) и Зеленоградского городского округа (Калининградская область).
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Краснодарский край подписал в рамках Петербургского международного экономического форума соглашения на сумму около 19,5 млрд рублей.