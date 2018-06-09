Макрон заявил, что G7 удалось прийти к совместному заявлению по торговле

Участникам саммита «Большой семёрки» удалось прийти к совместному заявлению по торговле, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам удалось прийти к совместному заявлению по торговле», — цитирует французского лидера телеканал BFMTV.

Макрон назвал этот документ прорывом, отметив при этом, что он регулирует не все вопросы.

По его словам, в заявлении обозначена приверженность стран G7 Всемирной торговой организации и стремление к сокращению пошлин.

Ранее Макрон по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил о «пути к прогрессу» в вопросах торговли.