В Сбербанке заявили о необходимости реформирования системы страхования вкладов

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Зампред правления Сбербанка Александр Морозов заявил, что действующая российская система страхования вкладов как физических, так и юридических лиц требует серьёзных системных изменений.
В Сбербанке заявили о необходимости реформирования системы страхования вкладов
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Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в действующей системе страхования вкладов есть целый ряд пунктов, которые требуют обсуждения. 

Он отметил, что в настоящее время система перекладывает риски с нездоровых финансовых институтов, банков на здоровые, которые являются источником пополнения фонда страхования вкладов.

«И взносы в систему никак не связаны с риском, принимаемым конкретным финансовым институтом, не зависят от его риск-профайла. Таким образом, мы считаем, что система требует реформирования», — отметил Морозов.

Представитель Сбербанка также подчеркнул, что в системе страхования вкладов должны учитываться фактор риска конкретной финансовой организации и фактор поведения каждого конкретного заёмщика.

Ранее Центробанк опубликовал список нововведений в банковской системе с 2018 года. В частности, Банк России переходит к пропорциональному регулированию банковской системы.

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