Центробанк опубликовал список нововведений в банковской системе с 2018 года

Центробанк опубликовал список изменений в банковской системе, действующих с 2018 года, среди которых важные нововведения для кредитных организаций.

В частности, с 2018 года ЦБ переходит к пропорциональному регулированию банковской системы.

«В течение года банки должны будут принять решение — либо увеличить капитал до 1 млрд рублей и работать по универсальной лицензии, либо перейти на базовую лицензию (минимальный размер капитала — 300 млн рублей)», — приводит kp.ru сообщение регулятора.

Отмечается, что банки должны перейти на Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) 9, который заменит МСФО 39.

Также Центробанк объявил об увеличении базовой ставки взносов в Агентство по страхованию вкладов — с 0,12% до 0,15% расчётной базы.

Ранее сообщалось, что Центробанк упростит требования валютного контроля для отечественных предпринимателей при оформлении операций с валютой с 1 марта 2018 года.