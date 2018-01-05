ЦБ упростит требования валютного контроля при оформлении операций

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Центробанк упростит требования валютного контроля для отечественных предпринимателей при оформлении операций с валютой с 1 марта 2018 года, передаёт kp.ru.

Из сообщения ЦБ следует, что уполномоченные банки не станут требовать от российских предпринимателей-экспортёров оформления паспортов сделок, а также справок (учётных форм) о валютных операциях.

Отмечается, что главная цель изменений — уменьшить нагрузку на бизнес.

Нововведения предусмотрены в соответствующей инструкции ЦБ. Вместо оформления паспорта сделки вводится постановка контрактов на учёт с присвоением уникальных номеров в течение одного рабочего дня.

Помимо этого, с $50 тыс. до 6 млн рублей возрастают суммы обязательств, требующие постановки на учёт по внешнеторговым экспортным контрактам. Для импортных контрактов сумма останется на уровне 3 млн руб.

Ранее эксперты оценили политику Центробанка в 2017 году.

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