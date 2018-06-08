Глава Сбербанка анонсировал снижение ставки по ипотеке до 9,1—9,4%

Глава Сбербанка Герман Греф заявил о снижении с 9 июня ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%.

Он также уточнил, что для всех остальных клиентов ставка снижается до 9,4%.

«С завтрашнего дня Сбербанк снижает ставки по ипотеке и запускает промоакцию: для клиентов, которые у нас получают заработную плату на счета в Сбербанке, ставка по ипотечным кредитам будет сокращена до 9,1 процентных пункта, базовая ставка для всех остальных клиентов — до уровня 9,4 процентных пункта», — цитирует РИА Новости Греф.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил о необходимости стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.

В конце мая, как сообщало НСН, в ЦБ заявили о значительном росте объёмов выдачи ипотеки в январе — апреле 2018 года. За четыре месяца выдано 424,7 тыс. кредитов на 831,3 млрд рублей. Это на 63% в количественном и на 77% в денежном выражении больше, чем в 2017-м.

В апреле 2018 года также отмечен рост объёмов выдачи ипотеки по сравнению с показателями 2017-го. По данным регулятора, выдано 125,3 тыс. кредитов на 249,3 млрд рублей, что больше на 54% в количественном и на 67% в денежном выражении.