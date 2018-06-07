Путин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки до 7%
«Я уже говорил, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, здесь всё связано с бюджетными расходами», — сказал он на прямой линии.
Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки в постановлении правительства и расширить льготы по снижению ставки ипотеки для многодетных семей.
По его словам, это обойдётся бюджету примерно в 9 млрд рублей.
RT ведёт прямую трансляцию.