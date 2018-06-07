Путин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки до 7%

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Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.
Путин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки до 7%

    «Я уже говорил, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, здесь всё связано с бюджетными расходами», — сказал он на прямой линии.

    Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки в постановлении правительства и расширить льготы по снижению ставки ипотеки для многодетных семей.

    По его словам, это обойдётся бюджету примерно в 9 млрд рублей.

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