Путин заявил о необходимости снизить ставку ипотеки до 7%

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно стремиться к ипотечной ставке в размере 7%.

«Я уже говорил, что мы должны ориентироваться на ипотечную ставку где-то в 8%, но стремиться нужно к 7%. Здесь нет ни одного лишнего слова. Мы долго спорили по этим вопросам, здесь всё связано с бюджетными расходами», — сказал он на прямой линии.

Кроме того, глава государства поручил исправить ошибки в постановлении правительства и расширить льготы по снижению ставки ипотеки для многодетных семей.

По его словам, это обойдётся бюджету примерно в 9 млрд рублей.

RT ведёт прямую трансляцию.