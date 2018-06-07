Эксперт оценил выдачу Швецией разрешения на строительство «Северного потока — 2»
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«Решение шведов выдать разрешение на строительство в своей акватории — это позитивно, потому что теперь получается, что остаётся одна Дания», — заявил он.
По его словам, если раньше на Копенгаген давили только США, чтобы он не выдавал разрешения, то теперь будет давление со стороны европейских стран, в первую очередь со стороны Германии.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с RT прокомментировал выданное правительством Швеции разрешение на строительство «Северного потока — 2».
В мае президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».