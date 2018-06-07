Мексика обратилась в ВТО из-за американских пошлин

Власти Мексики обратились во Всемирную торговую организацию (ВТО), чтобы провести консультации с США по решению спора о новых пошлинах на сталь и алюминий.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Мексика запросила консультации в ВТО с США касательно их пошлин на определённую импортируемую продукцию из стали и алюминия», — указывается в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин назвал пошлины США санкциями против Европы.

28 мая завотделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер в беседе с НСН прокомментировал слова канцлера Австрии Себастьяна Курца о «ненадёжности» США для ЕС.