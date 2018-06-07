Эксперт прокомментировал возможность налогового манёвра в России

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Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ‍Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность налогового манёвра в России.
Эксперт прокомментировал возможность налогового манёвра в России
  • © Nikolay Gyngazov
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«Основным бенефициаром налогового манёвра в нефтяной отрасли станет российский бюджет», — заявил он.

По его словам, главный вопрос — как избежать удорожания продуктов нефтепереработки, и именно для этого необходим отрицательный акциз, когда правительство компенсирует НПЗ разницу удорожания сырья.

«В результате проводимых изменений стоимость топлива в России немного повысится — не так стремительно, как это происходит сейчас, и отрицательный акциз львиную долю компенсирует. Кроме того, этот процесс будет растянут во времени — налоговый манёвр завершится к 2024 году», — пояснил Юшков.

Он добавил, что до этого времени внутренний рынок переработки перестроится и будет распределён отрицательный актив. По словам эксперта, российский бюджет получит дополнительные средства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о необходимости обеспечить баланс интересов в сфере цен на бензин и дизтопливо.

В мае генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил инициативу о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

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