Эксперт прокомментировал возможность налогового манёвра в России

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности ‍Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал возможность налогового манёвра в России.

«Основным бенефициаром налогового манёвра в нефтяной отрасли станет российский бюджет», — заявил он.

По его словам, главный вопрос — как избежать удорожания продуктов нефтепереработки, и именно для этого необходим отрицательный акциз, когда правительство компенсирует НПЗ разницу удорожания сырья.

«В результате проводимых изменений стоимость топлива в России немного повысится — не так стремительно, как это происходит сейчас, и отрицательный акциз львиную долю компенсирует. Кроме того, этот процесс будет растянут во времени — налоговый манёвр завершится к 2024 году», — пояснил Юшков.

Он добавил, что до этого времени внутренний рынок переработки перестроится и будет распределён отрицательный актив. По словам эксперта, российский бюджет получит дополнительные средства.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак заявил о необходимости обеспечить баланс интересов в сфере цен на бензин и дизтопливо.

В мае генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил инициативу о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.