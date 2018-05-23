Эксперт оценил инициативу о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо в России

Короткая ссылка
Генеральный директор независимого агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил инициативу о снижении акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

«По причине повышения мировых цен на нефтепродукты, слабого рубля и ряда незапланированных повышений акциза установился очень высокий экспортный паритет: нефтяным компаниям выгоднее продавать продукцию за границу, а не на внутреннем рынке», — заявил Турукалов.

По его словам, это вызвало рост крупнооптовых и мелкооптовых цен на нефтепродукты, и вслед за ними на заправках дорожают бензин и дизельное топливо.

Как считает эксперт, снижение акциза ограничит потенциал роста розничных цен примерно в 47 рублей за литр.

«Это очень позитивная новость, и будем надеяться, что решение будет принято как можно быстрее», — добавил он.

Ранее правительство России поручило Министерству финансов разработать законопроекты, предусматривающие снижение ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо.

Также президент Российского топливного союза Евгений Аркуша прокомментировал в беседе с RT готовность правительства снизить акцизы на бензин и дизельное топливо.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Энергетика
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных