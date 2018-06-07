В ЦБ допустили кратковременное ускорение инфляции выше 4%
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«В отдельных случаях возможно кратковременное ускорение инфляции — несколько выше 4%. И не всегда разумно пытаться этого избежать, чтобы не наносить вред экономическому росту», — цитирует Набиуллину ТАСС.
При этом глава ЦБ подчеркнула, что если эти отклонения последуют, то они не будут носить масштабного характера и будут краткосрочными.
Ранее регулятор сообщил, что инфляция в России достигнет отметки в 4% раньше, чем прогнозировалось.