СМИ: Мексика вводит пошлины на продукцию из США на сумму около $3 млрд
Как отмечает издание, данные меры повышают уровень напряжённости между двумя странами на фоне «попыток переписать соглашение о свободной торговле».
Ранее СМИ сообщили о планах Мексики ввести пошлины на американскую свинину.
США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил политику американского президента Дональда Трампа по повышению пошлин на сталь и алюминий.