Россия и Турция согласовали условия поставок говядины

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Россия согласовала с Турцией условия экспорта российской говядины. Об этом заявили в Россельхознадзоре.
Россия и Турция согласовали условия поставок говядины
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«Мы согласовали сертификаты… условия созданы. Дальше очень многое будет зависеть от заинтересованности бизнеса», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что все условия для поставок говядины согласованы с обеих сторон.

«Потому что мы подписали соответствующие документы и согласовали ветеринарные сертификаты, то есть технически это то, что необходимо для начала поставок. Для следующего шага необходима заинтересованность бизнеса», — добавили в ведомстве.

Ранее Россельхознадзор снял ограничения на поставки мясной продукции с двух белорусских предприятий.

Также Nation News передавал, что Роспотребнадзор забраковал 75 партий рыбы и морепродуктов в Нижегородской области.

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