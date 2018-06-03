В Пекине заявили, что договорённости США и КНР утратят силу в случае введения пошлин

Если США введут ограничительные меры, достигнутые ранее договорённости между Пекином и Вашингтоном не будут иметь силы. Об этом говорится в заявлении Минкоммерции КНР.

«Если американская сторона примет торговые ограничительные меры, в том числе повышенные таможенные пошлины, то все достигнутые договорённости по итогам торговых переговоров не будут иметь силы», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее сообщалось, что министр торговли США Уилбур Росс прибыл в Китай на очередной раунд двусторонних консультаций по торговым вопросам.

Президент США Дональд Трамп предположил, что Соединённые Штаты и Китай, вероятно, будут вынуждены изменить структуру двусторонней торговли.