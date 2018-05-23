Трамп: США и Китаю придётся изменить структуру двусторонней торговли

Короткая ссылка
Соединённые Штаты и Китай, вероятно, будут вынуждены изменить структуру двусторонней торговли, заявил президент США Дональд Трамп.
Трамп: США и Китаю придётся изменить структуру двусторонней торговли
  • Reuters

«Наше торговое соглашение с Китаем продвигается хорошо, но в конечном счёте нам, вероятно, придётся использовать иную структуру, поскольку будет слишком сложно их (договорённости) осуществить и проверить результаты после завершения», — написал он в Twitter.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем.

Трамп заявил, что не удовлетворён торговыми переговорами с Китаем, однако уверен в продолжении диалога между странами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных