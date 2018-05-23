Трамп: США и Китаю придётся изменить структуру двусторонней торговли

Соединённые Штаты и Китай, вероятно, будут вынуждены изменить структуру двусторонней торговли, заявил президент США Дональд Трамп.

«Наше торговое соглашение с Китаем продвигается хорошо, но в конечном счёте нам, вероятно, придётся использовать иную структуру, поскольку будет слишком сложно их (договорённости) осуществить и проверить результаты после завершения», — написал он в Twitter.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин подтвердил приостановку введения взаимных торговых пошлин с Китаем.

Трамп заявил, что не удовлетворён торговыми переговорами с Китаем, однако уверен в продолжении диалога между странами.