Трамп заявил, что Канада должна снять торговые барьеры

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Президент США Дональд Трамп считает, что Канада должна открыть свои рынки и снять торговые барьеры.
Трамп заявил, что Канада должна снять торговые барьеры
  • Reuters

Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«Канада в течение долгого времени плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры!» — написал Трамп.

1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.

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