Трамп заявил, что Канада должна снять торговые барьеры
- Reuters
Об этом американский лидер написал в своём Twitter.
«Канада в течение долгого времени плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры!» — написал Трамп.
1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.