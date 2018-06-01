Трамп заявил, что Канада должна снять торговые барьеры

Президент США Дональд Трамп считает, что Канада должна открыть свои рынки и снять торговые барьеры.

Об этом американский лидер написал в своём Twitter.

«Канада в течение долгого времени плохо относилась к нашему сельскохозяйственному бизнесу и фермерам. Крайне ограничивает торговлю! Они должны открыть свои рынки и снять торговые барьеры!» — написал Трамп.

1 июня в США вступил в силу закон о введении пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что не видит в этих действиях признаков здравого смысла.