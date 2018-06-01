Трамп заявил Трюдо, что согласится лишь на «честную сделку» по NAFTA

Американский президент Дональд Тармп заявил канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, что согласится только на «честную сделку» на переговорах по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом сообщили в Белом доме.

«На протяжении десятилетий игра в торговле шла не в пользу США. Это время прошло. Сегодня премьер-министру Канады Джастину Трюдо было заявлено: Соединённые Штаты согласятся на честную сделку, либо не будет никакой сделки», — приводит сообщение администрации президента РИА Новости.

Соответствующее сообщение Трамп оставил в Twitter, написав фразу «Честная торговля».

FAIR TRADE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2018 г.

Ранее Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей.

Также Трюдо заяви, что Канада не видит признаков здравого смысла в решении Соединённых Штатов ввести пошлины на импорт стали и алюминия из ряда стран.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.