Министр торговли США прокомментировал намерение ЕС ввести ответные пошлины

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Министр торговли США Уилбур Росс прокомментировал планы Европейского союза принять ответные меры на решение американской стороны по поводу пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции.
Министр торговли США прокомментировал намерение ЕС ввести ответные пошлины
  • Reuters

Об этом он заявил CNBC.

Росс отметил, что ответные шаги ЕС и других стран, в отношении которых будут действовать пошлины, вряд ли смогут сильно повлиять на экономику США.

По его мнению, введение американских пошлин не изменит «фундаментальных основ» отношений США и ЕС.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

В Евросоюзе заявили, что примут ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.

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