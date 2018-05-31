Министр торговли США прокомментировал намерение ЕС ввести ответные пошлины
- Reuters
Об этом он заявил CNBC.
Росс отметил, что ответные шаги ЕС и других стран, в отношении которых будут действовать пошлины, вряд ли смогут сильно повлиять на экономику США.
По его мнению, введение американских пошлин не изменит «фундаментальных основ» отношений США и ЕС.
Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.
В Евросоюзе заявили, что примут ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.