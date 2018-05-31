Министр торговли США прокомментировал намерение ЕС ввести ответные пошлины

Министр торговли США Уилбур Росс прокомментировал планы Европейского союза принять ответные меры на решение американской стороны по поводу пошлин на импорт стальной и алюминиевой продукции.

Об этом он заявил CNBC.

Росс отметил, что ответные шаги ЕС и других стран, в отношении которых будут действовать пошлины, вряд ли смогут сильно повлиять на экономику США.

По его мнению, введение американских пошлин не изменит «фундаментальных основ» отношений США и ЕС.

Ранее США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.

В Евросоюзе заявили, что примут ответные меры на введение Соединёнными Штатами пошлин на ввоз стали и алюминия.