Глава НБУ не исключил введения жёстких ограничений в случае отказа МВФ выделить новый транш

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что регулятор может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению валютных ограничений, если Международный валютный фонд (МВФ) откажется от выделения стране очередного транша.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определённые ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — сказал он.

Данное заявление Смолий сделал во время совместной конференции центробанков Украины и Польши в Киеве.

Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш заявил, что Украине следует выдвинуть МВФ свои условия и шантажировать организацию дефолтом.

В конце апреля стало известно, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.