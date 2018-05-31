Глава НБУ не исключил введения жёстких ограничений в случае отказа МВФ выделить новый транш
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Если будет возрастать инфляционное давление, безусловно, НБУ будет усиливать монетарные инструменты для сдерживания инфляции, будем вводить определённые ограничения для предотвращения возможного вывода капитала», — сказал он.
Данное заявление Смолий сделал во время совместной конференции центробанков Украины и Польши в Киеве.
Ранее депутат Верховной рады Александр Кирш заявил, что Украине следует выдвинуть МВФ свои условия и шантажировать организацию дефолтом.
В конце апреля стало известно, что новый транш МВФ может стать для Украины последним до 2020 года.