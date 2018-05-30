Эксперт оценил возможность взыскания с «Газпрома» акций «Северного потока — 2»

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление президента Украины Петра Порошенко, который не исключил взыскания с российской компании «Газпром» акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

«Пока арест акций не подтверждён, но, даже если они будут арестованы, это не изъятие собственности», — отметил эксперт.

По его словам, другое дело, что дальше будет с этими акциями по решению суда.

Юшков считает, что целесообразнее выплатить долг деньгами, а затем уже продолжать разбирательство в Стокгольмском арбитраже.

«Киев стремится закрыть проект. Он не хочет, чтобы был какой-то альтернативный путь газа в Европу, кроме как через территорию Украины», — сказал эксперт.

Он пояснил, что этим тоже можно воспользоваться, чтобы открыто в рамках ареста акций — если он случится — показать, что этого делать нельзя, так как целью этих действий не является получение того самого долга, который «Нафтогаз» требует от «Газпрома». По словам Юшкова, здесь присутствует политический подтекст.

Ранее «Газпром» подтвердил начало «Нафтогазом» процедуры по принудительному взысканию долга.

Также заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал призыв президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера к Украине по газопроводу «Северный поток — 2».

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