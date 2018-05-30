Эксперт прокомментировал призыв Германии к Украине по «Северному потоку — 2»

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с Nation News прокомментировал призыв президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера к Украине по газопроводу «Северный поток — 2».

«Киеву либо придётся поменять риторику и начать конструктивно участвовать в переговорах о том, чтобы транзит через Украину был продлён на взаимовыгодных условиях, либо позиция Германии может ещё сильнее ужесточиться», — сказал Гривач.

Он отметил, что Берлин уже много сделал: к примеру, попросил Москву вести переговоры о транзите.

Ранее директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов прокомментировал в беседе с RT заявление Штайнмайера.

Также руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН оценил шансы Киева договориться с Москвой о прямых поставках газа.