В O1 Group заявили, что компании Минца работают в прежнем режиме

Российские компании, акционером которых является бизнесмен Борис Минц, работают в прежнем режиме. Об этом сообщили в пресс-службе O1 Group.

«ФГ «Будущее» и подконтрольные группе НПФ, а также компании O1 Group, О1 Properties и другие активы, акционером которых является Борис Минц, работают в прежнем режиме», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что никаких изменений в их работе не произошло.

При этом в пресс-службе заявили, что не комментируют «сведения третьих лиц и неофициальных источников» о местонахождении бизнесмена.

«Борис Минц является мажоритарным акционером многих компаний, включая международные, что предполагает его активные передвижения. Комментировать его местонахождение в каждый конкретный момент считаем нецелесообразным», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщала, что Борис Минц вместе с тремя сыновьями переехал в Лондон.

В конце января Минц попал в «кремлёвский доклад» Минфина США. Как отмечается, в доклад также вошли некоторые другие российские бизнесмены, включая Романа Абрамовича, Олега Дерипаску, Сергея Галицкого и Олега Тинькова.

O1 Group — инвестиционная компания, владеющая и управляющая активами в различных секторах экономики, в том числе в сферах недвижимости и финансов. Компания была основана в 2004 году Борисом Минцем.