«Газпром» подписал протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока»

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Компания «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока».
«Газпром» подписал протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», — говорится в заявлении.

Ранее в «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока». 

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».

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