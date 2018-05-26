«Газпром» подписал протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока»
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.
«Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», — говорится в заявлении.
Ранее в «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока».
30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».