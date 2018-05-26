«Газпром» подписал протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока»

Компания «Газпром» и правительство Турции подписали протокол о сухопутном участке транзитной нитки «Турецкого потока».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня состоялось подписание протокола между ПАО «Газпром» и правительством Турецкой Республики о сухопутном участке транзитной нитки газопровода «Турецкий поток» для поставок российского газа европейским потребителям», — говорится в заявлении.

Ранее в «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока».

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».