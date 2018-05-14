В «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока»

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«Газпром» ведёт переговоры по поводу маршрута второй нитки «Турецкого потока». Об этом заявил зампредседателя правления компании Виталий Маркелов.
В «Газпроме» рассказали о переговорах с Турцией по маршруту второй нитки «Турецкого потока»
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Что касается второй нитки, готовность у нас высокая по российской части... Что касается прохождения магистрального газопровода по турецкой территории, то на сегодняшний день у нас ведутся соответствующие переговоры с турецкой стороной», — цитирует Маркелова ТАСС.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что Белград поддерживает строительство «Турецкого потока».

30 апреля стало известно, что «Газпром» завершил строительство морской части первой нитки «Турецкого потока».

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