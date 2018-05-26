В ЦБ сообщили о возможности признания криптовалюты средством платежа в будущем

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Центробанк может вернуться к рассмотрению криптовалюты как платёжного средства, когда технология докажет свою применимость, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
В ЦБ сообщили о возможности признания криптовалюты средством платежа в будущем
  • Reuters

Она отметила, что вопрос о криптовалюте как расчётном и платёжном средстве с точки зрения законодательства не рассматривается, «так как это преждевременно».

«Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймём, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, мы не вернёмся и не внесём каких-то изменений в этой части», — цитирует Скоробогатову РИА Новости. Об этом она заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские законодатели работают над введением терминов «цифровые деньги» и «цифровые права» вместо понятий «криптовалюта» и «токен», чтобы помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.

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