В ЦБ сообщили о возможности признания криптовалюты средством платежа в будущем

Центробанк может вернуться к рассмотрению криптовалюты как платёжного средства, когда технология докажет свою применимость, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

Она отметила, что вопрос о криптовалюте как расчётном и платёжном средстве с точки зрения законодательства не рассматривается, «так как это преждевременно».

«Но это не значит, что через какое-то время, когда мы поймём, что сама технология, само понимание и реальные бизнес-кейсы доказали свою применимость, мы не вернёмся и не внесём каких-то изменений в этой части», — цитирует Скоробогатову РИА Новости. Об этом она заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российские законодатели работают над введением терминов «цифровые деньги» и «цифровые права» вместо понятий «криптовалюта» и «токен», чтобы помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.