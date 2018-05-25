Глава Ингушетии рассказал о росте инвестиций в регион

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Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров в беседе с «Известиями» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о росте инвестиций в республику.

«У нас совершенно нормативно-правовая база для инвесторов и по налогам, и по одному окну, и по прямому контакту с главой республики. Поэтому у нас с каждым годом инвестиции растут. Надеюсь, что такие плюсы позволят инвесторам ещё больше захотеть в республику», — заявил он.

Ранее НСН сообщала, что в рамках ПМЭФ губернатор Тверской области Игорь Руденя принял участие в презентации мобильного приложения и интернет-портала «Светлая страна» ПАО «Россети».

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