Глава РФПИ считает, что госдолг необходимо повышать за счёт рублёвого долга

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансист Кирилл Дмитриев в разговоре с RT на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что госдолг необходимо повышать за счёт рублёвого долга.

«Мы считаем, что госдолг надо повышать, и именно за счёт рублёвого долга, потому что на него, во-первых, и санкции сложно наложить, а во-вторых, рублёвый долг — это более правильный инструмент», — сказал он.

Дмитриев привёл в пример политику Китая в данном вопросе, отметив её эффективность.

«В Китае в основном долг в юанях, это позволяет китайскому правительству эффективно управлять им», — подчеркнул эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Россия призывает партнёров из Европы, Америки и Азии вместе двигаться к целям устойчивого развития.