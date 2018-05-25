Глава РФПИ считает, что госдолг необходимо повышать за счёт рублёвого долга

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Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансист Кирилл Дмитриев в разговоре с RT на Петербургском международном экономическим форуме (ПМЭФ) выразил мнение, что госдолг необходимо повышать за счёт рублёвого долга.
Глава РФПИ считает, что госдолг необходимо повышать за счёт рублёвого долга

«Мы считаем, что госдолг надо повышать, и именно за счёт рублёвого долга, потому что на него, во-первых, и санкции сложно наложить, а во-вторых, рублёвый долг — это более правильный инструмент», — сказал он.

Дмитриев привёл в пример политику Китая в данном вопросе, отметив её эффективность.

«В Китае в основном долг в юанях, это позволяет китайскому правительству эффективно управлять им», — подчеркнул эксперт.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе ПМЭФ заявил, что Россия призывает партнёров из Европы, Америки и Азии вместе двигаться к целям устойчивого развития.

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