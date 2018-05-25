Эксперт прокомментировал заявление Шрёдера о «Северном потоке — 2»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление председателя управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что у Евросоюза нет альтернативы газопроводу «Северный поток — 2».

«В Европе растёт понимание, что слепо действовать в формате интересов американцев — значит, вредить самим себе. «Северный поток — 2» стал тому отличным доказательством», — сказал Митрахович.

По его словам, если гипотетически рассмотреть возможные альтернативы этому газопроводу для ЕС, то можно увидеть огромные риски.

Как отметил эксперт, по соотношению «цена — качество» прямые поставки газа из России — оптимальный вариант для Европы.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».