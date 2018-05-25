Эксперт прокомментировал заявление Шрёдера о «Северном потоке — 2»
«В Европе растёт понимание, что слепо действовать в формате интересов американцев — значит, вредить самим себе. «Северный поток — 2» стал тому отличным доказательством», — сказал Митрахович.
По его словам, если гипотетически рассмотреть возможные альтернативы этому газопроводу для ЕС, то можно увидеть огромные риски.
Как отметил эксперт, по соотношению «цена — качество» прямые поставки газа из России — оптимальный вариант для Европы.
Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил заявление госсекретаря США Майка Помпео о противодействии строительству газопровода «Северный поток — 2».