Шрёдер заявил о безальтернативности «Северного потока — 2» для ЕС
- Reuters
«У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объёмы (газа) из других источников невозможно», — цитирует Шрёдера РИА Новости.
По его словам, он удивлён сопротивлению реализации данного проекта со стороны Еврокомиссии и считает, что за ним стоят «определённые частные интересы».
«В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — добавил Шрёдер.
Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о начале подготовительных работ на морском участке газопровода в Германии.