Шрёдер заявил о безальтернативности «Северного потока — 2» для ЕС

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Альтернативы газопроводу «Северный поток — 2» для Евросоюза нет, заявил председатель управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.
Шрёдер заявил о безальтернативности «Северного потока — 2» для ЕС
  • Reuters

«У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объёмы (газа) из других источников невозможно», — цитирует Шрёдера РИА Новости.

По его словам, он удивлён сопротивлению реализации данного проекта со стороны Еврокомиссии и считает, что за ним стоят «определённые частные интересы».

«В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — добавил Шрёдер.

Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о начале подготовительных работ на морском участке газопровода в Германии.

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