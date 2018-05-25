Шрёдер заявил о безальтернативности «Северного потока — 2» для ЕС

Альтернативы газопроводу «Северный поток — 2» для Евросоюза нет, заявил председатель управляющего совета оператора проекта Nord Stream 2 AG, бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

«У Европы нет особой альтернативы, покрыть эти объёмы (газа) из других источников невозможно», — цитирует Шрёдера РИА Новости.

По его словам, он удивлён сопротивлению реализации данного проекта со стороны Еврокомиссии и считает, что за ним стоят «определённые частные интересы».

«В Брюсселе должны рационально подходить к проекту. Аргументов против «Северного потока — 2» не существует, они придумываются», — добавил Шрёдер.

Ранее в Nord Stream 2 AG рассказали о начале подготовительных работ на морском участке газопровода в Германии.