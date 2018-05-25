Дерипаска вышел из совета директоров РУСАЛа

Российский предприниматель и основной владелец РУСАЛа Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

Об этом говорится в заявлении компании для Гонконгской фондовой биржи.

24 мая генеральный директор компании «РУСАЛ» Александра Бурико, а также ряд членов совета директоров ушли в отставку.

18 мая совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски.

В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Решение последовало после того, как РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США.