Дерипаска вышел из совета директоров РУСАЛа

Короткая ссылка
Российский предприниматель и основной владелец РУСАЛа Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.

Об этом говорится в заявлении компании для Гонконгской фондовой биржи.

24 мая генеральный директор компании «РУСАЛ» Александра Бурико, а также ряд членов совета директоров ушли в отставку

18 мая совет директоров En+ Group официально принял отставку совладельца компании Олега Дерипаски.

В конце апреля Олег Дерипаска согласился покинуть совет директоров En+ и снизить долю в компании до уровня менее 50%.

Решение последовало после того, как РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить