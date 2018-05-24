Руководство РУСАЛа подало в отставку

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Генеральный директор компании «РУСАЛ» Александра Бурико, а также ряд членов совета директоров ушли в отставку. Об этом говорится в заявлении, которое было распространено на Гонконгской фондовой бирже.

Отмечается, что Бурико покинула пост 23 мая.

При этом сообщается, что исполняющим обязанности генерального директора назначен Евгений Никитин.

Отставки в рядах руководства компании стали частью программы по обеспечению вывода РУСАЛа из-под американских санкций.

«С апреля 2018 года компания, действуя в интересах своих кредиторов, держателей долей и партнёров, находилась в постоянном диалоге с различными органами государственной власти, чтобы найти способ ослабить санкции, которые были введены управлением по контролю над иностранными активами (Подразделение министерства финансов США. — RT)», — говорится в сообщении.

Также заявление об отставке подали топ-менеджеры Владислав Соловьёв, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская, Екатерина Никитина. 

В начале апреля стало известно, что компания «РУСАЛ» Олега Дерипаски попала в санкционный список США.

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