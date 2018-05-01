Мнучин заявил, что РУСАЛ не является целью санкций США

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Соединённые Штаты не стремятся вывести компанию российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ из бизнеса, однако обсуждают необходимость того, что бизнесмен должен оставить себе менее 50% акций компании. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он продаёт акции, оставляя себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время. Мы не ставили своей целю вывести РУСАЛ из бизнеса, поэтому мы и продлили лицензию», — заявил министр в беседе с Bloomberg.

По его словам, РУСАЛ был выбран не потому, что был «целью США», а потому, «что целью были его владельцы».

Ранее в Минфине США сообщили, что сокращение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения её из санкционного списка.

Компании Дерипаски РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США в начале апреля.

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