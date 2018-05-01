Мнучин заявил, что РУСАЛ не является целью санкций США

Соединённые Штаты не стремятся вывести компанию российского предпринимателя Олега Дерипаски РУСАЛ из бизнеса, однако обсуждают необходимость того, что бизнесмен должен оставить себе менее 50% акций компании. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

«Есть много фактов и обстоятельств, которые мы обсуждаем. Первый аспект заключается в том, что он продаёт акции, оставляя себе менее 50%. Мы находимся в контакте с компанией, мы считаем, что переговоры подают надежды, поэтому мы и продлили лицензию, чтобы предоставить себе и компании время. Мы не ставили своей целю вывести РУСАЛ из бизнеса, поэтому мы и продлили лицензию», — заявил министр в беседе с Bloomberg.

По его словам, РУСАЛ был выбран не потому, что был «целью США», а потому, «что целью были его владельцы».

Ранее в Минфине США сообщили, что сокращение доли российского бизнесмена Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения её из санкционного списка.

Компании Дерипаски РУСАЛ и En+ Group попали в санкционный список США в начале апреля.