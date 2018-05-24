Эксперт оценил договорённости ЕС и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела

Эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Владимир Киреев в беседе с ФАН оценил договорённости Евросоюза и «Газпрома» об урегулировании антимонопольного дела.

По словам Киреева, решение Еврокомиссии является знаковым.

«Это важная веха в истории взаимоотношений ЕС и «Газпрома», а значит — Европы и России», — считает он.

Как полагает эксперт, все последние события на «газовом» фронте показывают, что европейцы последовательно и пока вполне успешно борются за всё большую независимость от американской внешней политики.

«И этот зазор между Вашингтоном, с одной стороны, и Берлином и Брюсселем — с другой будет только увеличиваться. Поэтому сегодняшнее решение ЕК — это вполне определённый сигнал», — добавил он.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Москва и Киев должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу.