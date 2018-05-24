ЕС и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела

Евросоюз и «Газпром» договорились об урегулировании антимонопольного дела, в рамках которого Еврокомиссия обязала компанию обеспечить поставки газа по конкурентным ценам. Об этом заявили в пресс-службе ЕК.

Отмечается, что ЕК решила наложить на «Газпром» ряд обязательств, которые касаются опасений Еврокомиссии относительно конкуренции и обеспечения поставок газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.

«Все компании, которые занимаются бизнесом в Европе, должны уважать европейские правила конкуренции, независимо от того, откуда они родом», — заявила еврокомиссар Маргарет Вестагер.

В «Газпроме» также рассказали, что ЕК сочла приемлемыми предложения компании по урегулированию дела в ЕС, передаёт РИА Новости.