Эксперт оценил призыв ЕК к Москве и Киеву о переговорах по газу

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Nation News оценил заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Москва и Киев должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу.

По словам Юшкова, Украина не будет отказываться от переговоров, поскольку там полностью рассчитывают на иностранные силы и всячески подчёркивают, что страна — часть Европы.

«Так что диалог состоится. Другой вопрос — будет ли Украина занимать адекватную позицию. Думаю, вся эта ситуация с трёхсторонними переговорами не выгодна именно украинской стороне», — считает эксперт.

Он прогнозирует, что Россия сохранит транзит на территории Украины, хотя и не в таких объёмах, как раньше.

Как отметил Юшков, европейская сторона и должна определить рыночную справедливую цену.

Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Шефчовича.