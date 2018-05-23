Эксперт оценил призыв ЕК к Москве и Киеву о переговорах по газу
По словам Юшкова, Украина не будет отказываться от переговоров, поскольку там полностью рассчитывают на иностранные силы и всячески подчёркивают, что страна — часть Европы.
«Так что диалог состоится. Другой вопрос — будет ли Украина занимать адекватную позицию. Думаю, вся эта ситуация с трёхсторонними переговорами не выгодна именно украинской стороне», — считает эксперт.
Он прогнозирует, что Россия сохранит транзит на территории Украины, хотя и не в таких объёмах, как раньше.
Как отметил Юшков, европейская сторона и должна определить рыночную справедливую цену.
Ранее директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал заявление Шефчовича.