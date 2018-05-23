Эксперт прокомментировал призыв ЕК к России и Украине о переговорах по газу

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Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича о том, что Россия и Украина должны как можно скорее приступить к трёхсторонним переговорам по газу.

По словам эксперта, смысл спешки в том, что контракт между компаниями «Газпром» и «Нафтогаз», действующий до 2019 года, был пересмотрен Стокгольмским арбитражем по принципиальным позициям. Кроме того, суд изменил механизм ценообразования.

«Вне зависимости от каких-либо внешних действий этот контракт нужно пересматривать, поскольку фактически он не действует. Наверное, переговоры должны носить трёхсторонний формат, потому что напрямую с Украиной совсем тяжело договариваться», — заявил Правосудов.

Ранее Шефчович подчеркнул необходимость обсудить транзит газа через Украину после 2019 года.

15 мая украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.

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