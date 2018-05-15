Эксперт оценил заявление Украины об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.

«Это просто попытка повлиять на общественное мнение о том, что всё-таки политика проводится правильная», — заявил эксперт.

По его словам, если бы Украина действительно не получала российский газ, то все бы уже давно замёрзли.

Как отметил Дудчак, на бумаге «нарисованы цифры», что газ поступает из Германии, Швейцарии, Словакии.

«В принципе, они могут получать сжиженный газ из США через польский терминал. Но тогда надо будет не в ремне делать дырки, а подтяжки покупать, потому что смысла в ремне уже не будет. Это колоссальное удорожание и для населения, и для промышленности», — добавил он.

В апреле член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на Украине.