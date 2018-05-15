На Украине заявили, что 900 дней не импортируют газ из России

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НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» на протяжении 900 дней — с 26 ноября 2015 года. Об этом заявили в ПАО «Укртрансгаз».
На Украине заявили, что 900 дней не импортируют газ из России
  • РИА Новости

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России», — говорится в Twitter ПАО «Укртрансгаз».

В апреле сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров.

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