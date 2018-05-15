На Украине заявили, что 900 дней не импортируют газ из России
- РИА Новости
«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России», — говорится в Twitter ПАО «Укртрансгаз».
Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ.https://t.co/9ZZAbgfVtlpic.twitter.com/tMZCBbywCj— УКРТРАНСГАЗ (@utg_ua) 15 мая 2018 г.
В апреле сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров.