На Украине заявили, что 900 дней не импортируют газ из России

НАК «Нафтогаз Украины» не импортирует природный газ по контракту с ПАО «Газпром» на протяжении 900 дней — с 26 ноября 2015 года. Об этом заявили в ПАО «Укртрансгаз».

«Сегодня уже 900 дней с того исторического момента, как Украина начала использовать возможность обходиться без импорта газа из России», — говорится в Twitter ПАО «Укртрансгаз».

Сьогодні уже 900 днів з того історичного моменту, відколи Україна почала використовувати можливість обходитись без імпорту газу з РФ.https://t.co/9ZZAbgfVtlpic.twitter.com/tMZCBbywCj — УКРТРАНСГАЗ (@utg_ua) 15 мая 2018 г.

В апреле сообщалось, что Украина в I квартале 2018 года снизила импорт газа из Евросоюза более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,819 млрд кубометров.