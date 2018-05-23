Греф не исключил дальнейшего снижения ставок по ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ставки по ипотечным кредитам продолжат снижаться в этом и следующем году вслед за инфляцией, передаёт Интерфакс.

«Ипотеку административным путём снизить невозможно. Если будет снижаться инфляция (все предпосылки к тому, что она будет снижаться, есть), то автоматически будут падать и ставки по ипотеке, поэтому, скорее всего, до конца этого года и в следующем году будем видеть снижение ставок», — сказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, он сообщил, что к концу года ставка по кредитам малому и среднему бизнесу ниже 10% вполне может стать реальной.

«Если учесть динамику прошлого года, ставки с 15—16% упали до 11%, скорее всего, будет дальнейшее движение вниз», — рассказал глава Сбербанка.

Ранее вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на российском рынке ипотеки.

В апреле 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 7,2 тыс. ипотечных договоров, что на 8% больше по сравнению с мартом, а также на 78% больше по сравнению с апрелем 2017 года.