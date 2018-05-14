Число ипотечных сделок в Москве выросло в апреле на 78%

В апреле 2018 года Росреестр по Москве зарегистрировал 7,2 тыс. ипотечных договоров, что на 8% больше по сравнению с мартом, а также на 78% больше по сравнению с апрелем 2017 года. Об этом ведомство сообщает на своём сайте.

«Всего с января по апрель в столице зарегистрировано 23 380 ипотечных сделок», — рассказали в Росреестре.

Там напомнили, что в конце апреля Центробанк оставил ключевую ставку без изменений на прежнем уровне в 7,25%. С начала года ставка понижалась дважды, что отразилось на росте популярности ипотечного кредитования в Москве, отметили в ведомстве.

В апреле 2017 года было зарегистрировано 4 тыс. ипотечных договоров, передаёт Nation News.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что объём ипотечного рынка в Крыму вырос более чем в два раза за год.