Число ипотечных сделок в Москве выросло в апреле на 78%
«Всего с января по апрель в столице зарегистрировано 23 380 ипотечных сделок», — рассказали в Росреестре.
Там напомнили, что в конце апреля Центробанк оставил ключевую ставку без изменений на прежнем уровне в 7,25%. С начала года ставка понижалась дважды, что отразилось на росте популярности ипотечного кредитования в Москве, отметили в ведомстве.
В апреле 2017 года было зарегистрировано 4 тыс. ипотечных договоров, передаёт Nation News.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что объём ипотечного рынка в Крыму вырос более чем в два раза за год.