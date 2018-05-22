Россия может ввести пошлины на американские товары на $538 млн

Короткая ссылка
Россия подала документ во Всемирную торговую организацию (ВТО), в котором указывается, что страна может ввести пошлины на товары из США на сотни миллионов долларов.

Как сообщаетcя на сайте организации, власти страны могут утвердить пошлины в размере $537,6 млн.

Отмечается, что подобная мера представляет собой ответный шаг на введённые в США в конце марта пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, которые касаются большинства стран мира, включая Россию.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил намерение стран ЕС добиться отмены пошлин США на металлы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Мировая торговля
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных