Россия может ввести пошлины на американские товары на $538 млн

Россия подала документ во Всемирную торговую организацию (ВТО), в котором указывается, что страна может ввести пошлины на товары из США на сотни миллионов долларов.

Как сообщаетcя на сайте организации, власти страны могут утвердить пошлины в размере $537,6 млн.

Отмечается, что подобная мера представляет собой ответный шаг на введённые в США в конце марта пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно, которые касаются большинства стран мира, включая Россию.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил намерение стран ЕС добиться отмены пошлин США на металлы.