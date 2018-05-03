Милонов оценил намерение стран ЕС добиться отмены пошлин США на металлы

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Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил намерение стран ЕС добиться отмены пошлин США на металлы.

По словам депутата, экономические отношения государств Евросоюза и Соединённых Штатов не так сильно развиты, как взаимоотношения Брюсселя и Москвы.

«Если уровень экономической интеграции Евросоюза и России достаточно высок, то США менее зависимы в этом вопросе. И никто не говорит, что Соединённые Штаты заинтересованы в том, чтобы темпы экономического развития стран ЕС были выше, чем у Америки», — заявил Милонов.

По его словам, Вашингтон в любом случае будет занимать позицию, которая бы способствовала защите его интересов и приносила ему максимальную выгоду.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини заявила, что Евросоюз намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран ЕС таможенных пошлин на металлы.

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