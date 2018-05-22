Пушков прокомментировал заявление президента Болгарии о прямых поставках российского газа

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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

«Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток — 2». Хороший урок для Софии», — написал он в Twitter.

Ранее болгарский лидер заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

По его мнению, это соответствует требованиям энергетической безопасности и эффективности в отношении Болгарии и ЕС.

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