Пушков прокомментировал заявление президента Болгарии о прямых поставках российского газа

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Болгарии Румена Радева о том, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

«Отказ Болгарии от «Южного потока» был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит «Северный поток — 2». Хороший урок для Софии», — написал он в Twitter.

Отказ Болгарии от Южного потока был грубейшей ошибкой. Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит Сев. поток-2. Хороший урок для Софии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 мая 2018 г.

Ранее болгарский лидер заявил, что страна нуждается в прямых поставках российского газа через Чёрное море.

По его мнению, это соответствует требованиям энергетической безопасности и эффективности в отношении Болгарии и ЕС.