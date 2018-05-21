СМИ: Участники соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти могут пересмотреть условия сделки

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Страны, принимающие участие в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, могут в ближайшее время скорректировать условия сделки.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, причиной подобного шага может стать рекордное падение добычи нефти в Венесуэле, которое способно вызвать дефицит нефти на рынке.

«Возможно, если будет наблюдаться дефицит на рынке, необходимо будет внести некоторые корректировки», — сказал собеседник.

По данным одного из источников, изменения в соглашение могут быть внесены на заседании в июне. Другой же собеседник утверждает, что это может произойти позже.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ОПЕК искусственным образом завышает цены на нефть. Генсек ОПЕК прокомментировал обвинения Трампа в адрес организации.

10 мая президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков в беседе с НСН оценил очередной рост цен на нефть.

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