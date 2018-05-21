Эксперт оценила ситуацию на российском рынке ипотеки

Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на российском рынке ипотеки.

«В последние годы Центробанк планомерно снижал ключевую ставку, и она достигла уже исторического минимума, вслед за нею падали и ставки по ипотеке», — заявила эксперт.

По её словам, это дало импульс рынку недвижимости.

Как отметила Радченко, в перспективе может наблюдаться снижение активности покупателей.

«В уме стоит держать и то, что месяц назад рубль существенно ослабил свои позиции в отношении мировых валют, то есть ждать дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком в ближайшее время не приходится», — прогнозирует эксперт.

Это значит, добавила она, что перестанут снижаться и ипотечные ставки.

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