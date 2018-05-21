Эксперт оценила ситуацию на российском рынке ипотеки

Короткая ссылка
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценила ситуацию на российском рынке ипотеки.

«В последние годы Центробанк планомерно снижал ключевую ставку, и она достигла уже исторического минимума, вслед за нею падали и ставки по ипотеке», — заявила эксперт.

По её словам, это дало импульс рынку недвижимости.

Как отметила Радченко, в перспективе может наблюдаться снижение активности покупателей.

«В уме стоит держать и то, что месяц назад рубль существенно ослабил свои позиции в отношении мировых валют, то есть ждать дальнейшего снижения ключевой ставки Центробанком в ближайшее время не приходится», — прогнозирует эксперт.

Это значит, добавила она, что перестанут снижаться и ипотечные ставки.

Ранее НСН сообщала, что объём ввода жилья в Крыму вырос в три раза по итогам 2017 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Банки
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных