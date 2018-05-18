Украина может предложить «Газпрому» скидку на транзит газа после 2020 года

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что украинская сторона рассматривает возможность предоставления скидки «Газпрому» на транзит природного газа через свою территорию в Европу после 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

«Украина заявляет, что хочет сохранить транзит российского природного газа в Европу и будет искать решения, которые гарантировали бы, что чем выше объём, тем дешевле это обойдётся «Газпрому», — сказал Шефчович.

Он также добавил, что объём транзита должен быть «коммерчески жизнеспособным» для Украины.

Ранее президент России Владимир Путин назвал условия для транзита газа через Украину после запуска «Северного потока — 2».

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил заявление «Укртрансгаза» об отсутствии импорта газа из России с ноября 2015 года.